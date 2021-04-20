Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'e Donbas'ta görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbas bölgesinde görüşme teklifinde bulundu.

Zelenski, devlet başkanlığının web sitesinde yayınladığı bir videoda Putin'e yönelik şöyle dedi:

"Daha da ileri gitmeye ve sizi savaşın olduğu Ukrayna Donbas'ında herhangi bir yerde buluşmaya davet etmeye hazırım."

Putin, henüz Zelenski'nin çağrısına bir yanıt vermedi.

Çatışmalar 26 Mart'ta yeniden başlamıştı

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri ölmüştü.

Bu olayın ardından bölgede gerilim artarken, Ukrayna ve Rusya ordusu bölgeye sevkiyat yapmaya başlamıştı. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'dan Ukrayna'ya destek açıklamaları gelmiş, Rusya ise bölgede yeni bir çatışma başlatmanın Ukrayna'nın yararına olmayacağını söylemişti.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.