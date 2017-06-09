Ukrayna Demir Yolları'ndan "trende cinsel ilişki" tavsiyeleri

Ukrayna Demir Yolları, yolculara trenlerde "nasıl cinsel ilişkiye girilmesi gerektiği" konusunda tavsiyelerde bulundu. Ukrayna Demir Yolları’nın kurumsal gazetesi Magistral-Ekspress’in "erkek bakışı" adlı bölümünde yolculara "trende seks" tavsiyeleri verildi.
"Görevliden özel kemer isteyin"
Cinsel ilişki sırasında trenin sallanmasının rahatsızlık vermesini engellemek için kondüktörden raflara tutturulabilen özel kemerler istenmesi gerektiği belirtilen yazıda, “rutin cinsel ilişkiden” bıkan yolculara, “en cesur fantezilerini” gerçekleştirebilecekleri geniş yatakların bulunduğu özel vagonları tercih etmeleri tavsiye edildi.
(DHA)