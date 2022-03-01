Ukrayna'dan kaçanların sayısı 660 bini aştı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı devam ederken komşu ülkelere kaçanların sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Rus saldırısının başlangıcından bu yana altı günde 660 binden fazla kişi yurt dışına kaçarken yaklaşık bir milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Shabia Mantoo, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Sadece son altı günde Ukrayna'dan kaçarak komşu ülkelere sığınan 660 binden fazla mülteci var" dedi. Mülteci sayısının son derece hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Mantoo, Rusya'ya da kaçan çok sayıda kişi bulunduğunu bildirdi.

Sınırlarda uzun kuyruklar oluştu

BM yetkilisi, şimdiye kadar tüm komşu ülkelerin kapılarını mültecilere açık tuttuğunu belirterek tüm hükümetleri, Ukraynalılar gibi Ukrayna'da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına da giriş imkanı tanımaya çağırdı. Polonya Ukrayna'dan kaçanların ilk adresi olurken Polonya'yı Macaristan Moldova, Romanya ve Slovakya izliyor.