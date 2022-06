Ukrayna'dan batan Rus amiral gemisi ile ilgili kelime oyunu: Ne batıyorsun?

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın resmi Twitter hesabından Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın ardından esprili bir paylaşım yapıldı.

Ukrayna'nın hesabından İngilizce bilenler tarafından anlaşılacak bir kelime oyunu yapılarak, "Rus savaş gemisi, ne batıyorsun? (Russian warship, what are you sinking?)" yazıldı. İngilizce düşünmek anlamında gelen 'think' kelimesi 'tink' olarak okunurken, batmak anlamına gelen 'sink' kelimesi ise yazıldığı gibi okunuyor. Ancak 't' sesini İngilizceden faklı kullanan bir anadile sahip olan insanlar, sıklıkla İngilizceyi öğrendiklerinde 'th' sesini 'z' veya 's' diye telaffuz edebiliyor.

Almanya devlet haber kuruluşu DW de resmi hesabından Ukrayna'ya yanıt olarak bir Alman sahil güvenlik görevlisinin 'sink' kelimesini 'think' diye anladığı bir video paylaştı.

Rusya, dün Moskva savaş gemisinin limana çekilirken battığını duyurdu. Ukrayna, gemiyi kendilerinin vurduğunu belirtmişti.