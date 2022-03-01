Ukrayna'daki Türkler anlatıyor | "Suriye'de savaşın ne olduğunu, burada yaşadıklarımızdan sonra daha iyi anladık"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından ülkeden kaçmaya çalışanların sayısı artıyor. Ülkede eğitim ya da çalışmak için bulunan Türk vatandaşları da ülkeden çıkmanın ya da güvende olabilecekleri yerleri bulmanın yollarını arıyor.

DW Türkçe, Ukrayna'nın farklı yerlerinde olanlarla irtibat kurarak, yaşadıkları süreci anlatmalarını istedi.

Ülkeden çıkmayı başaran öğrenci Rasim Gökakın, saldırı haberini alır almaz Romanya'ya nasıl geçtiğini anlattı. Halihazırda Harkov’da bulunan Hakan Altuntepe ise çektiği videoda, endişeli bekleyişlerini aktardı.

Ukrayna'nın Odesa kentinde ailesiyle yaşayan Alperen Kaya ise ülkeyi terk etmek istemediklerini anlatıyor. Bulundukları kentte saldırıların diğer yerlere göre daha az olduğunu belirten Kaya, "Suriye'de savaşın ne olduğunu, burada yaşadıklarımızdan sonra daha iyi anladık" diyor.