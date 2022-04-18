Ukrayna'da yakalanan ikinci Britanyalı asker, Rus televizyonuna çıkarıldı

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Ukrayna ordusu için savaşırken Rusya tarafından esir alınan ikinci Britanyalı asker, Rusya televizyonuna çıkarıldı.

Rusya tarafından yayınlanan propaganda videosunda Shaun Pinner, Rusya güçleri yaklaşık 8 hafta önce saldırdığında Ukrayna özel kuvvetleri ile birlikte savaştığını belirtti.

Mariupol'de yakalanan 48 yaşındaki eski Britanya askerinin videoda yorgun olduğu ve vücudunda morluklar olduğu görüldü.

Videoda asker, "Selam, ben Shaun Pinner. Bir Britanya vatandaşıyım. Mariupol'de yakalandım. Ukrayna Özel Kuvverleri'nin 36. Tugay 1 Taburu'ndanım. 5-6 haftadır Mariupol'de savaşıyordum ve şimdi Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeyim" dedi.

Geçen hafta da Aiden Aslin isimli Britanya vatandaşının Rusya tarafından Mariupol'de yakalandığı düşünülüyor.

Pinner, ocak ayında Mail on Sunday'e yaptığı açıklamada, "Britanyalı olduğumuz için yakalanırsak Ruslar bize farklı davranacak" demişti.