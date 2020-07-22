Ukrayna'da rehine krizi, Devlet Başkan Zelenskiy'nin Joaquin Phoenix'in filmini halka önermesinin ardından son buldu

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Ukrayna'da otomatik silah ve el bombalarıyla 13 kişiyi rehin alan saldırgan, Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin, talebine uyarak halka Joaquin Phoenix'in 'Earthlings' filmini önermesinin ardından polise teslim oldu.

Ukrayna'nın batısında bulunan Lutsk kentinde saatler süren yüksek dozda gerilim, Zelenskiy'nin Facebook üzerinden Phoenix'in niş filmini övdüğü bir video yayınlamasıyla son buldu.

44 yaşındaki Maksim Krivoş, dün bir otobüsü ele geçirdikten sonra birçok hükûmet yetkilisinin "terörist olduğunu itiraf etmesini" istedi. Salı sabahı başlayan rehine krizinde bir noktada Krivoş otobüsten dışarıya ateş açtı ve bir polis 'drone'una el bombası fırlattı. Olayda kimse ciddi biçimde yaralanmadı.

Gazetecilerle telefon yoluyla iletişime geçen bir rehine, saldırganın Zelenskiy'le konuşmasına izin verilmesi için yalvardı.

Hükûmet sözcüsünün aktardığına göre Zelenskiy ile Krivoş telefonda görüştü. Görüşmeden sonra 3 rehine serbest bırakıldı. Rehinelerin geri kalanı Zelenskiy'nin Phoenix'in hayvanlara yapılan kötü muameleyi eleştiren filmi "Eathlings" hakkında bir video paylaşmasının ardından serbest bırakıldı.

Zelenskiy'nin "2005'ten Earthlings filmi. Herkes izlemeli" dediği video Ukrayna liderinin Facebook hesabından Krivoş gözaltına alındıktan sora kaldırıldı. Bunun yerine Zelenskiy'nin polislere rehine krizindenki eforları için teşekkür ettiği bir video yüklendi.

Bir hayvan hakları aktivisti olan Krivoş'un yakalandığı sırada "akli dengesinin yerinde olmadığını gözlemlendiği" belirtildi.