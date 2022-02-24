Ukrayna'da mahsur kalan 7 Türk öğrenci: Moldova sınırına doğru yola çıktık, konsolosluktan uçak talebimiz olacak

Ukrayna'da mahsur kalan 7 Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve konsolosluktan uçak talep edeceklerini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Ukrayna'ya Rus saldırıları gerçekleşti.

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''Türkiye'ye dönemiyoruz, uçak talebimiz olacak''

Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan yedi Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı. Altı yıldır Odessa'da yaşadıklarını belirten Türk öğrenciler, Moldova sınırına geçmek için arabada yola çıktıklarını söylediler. Öğrencilerden biri ''Saat beşte patlama sesi geldi. Şimdi Moldova sınırına geçiyoruz, amacımız sınıra geçmek. Ne olacağını bilmiyoruz. Benzinlikler çok kalabalık, trafik ve uzun kuyruklar var. Dış İşleri Bakanlığı bizi aradı. 'Zorunluluğunuz yoksa ülkenize dönün' dediler. Biz beklemeyi tercih ettik, ama artık tedirginiz. Türkiye'ye dönemiyoruz. Uçak talebimiz olacaktır'' ifadelerini kullandı.