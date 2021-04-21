Ukrayna’da karantina 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Ukrayna’da hükümeti, yaklaşan tatil döneminde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında artış yaşanmaması amacıyla ülke genelindeki karantina uygulamasını 30 Haziran’a kadar uzatma kararı aldı.

Ukrayna'da Mart ayından bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleri, halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Restoranların sadece paket servis hizmeti verebildiği ülkede, tüm eğitim ve öğretim kurumları uzaktan eğitim yoluyla yıllık eğitim programlarına devam ediyor.

Kısıtlamalar kapsamında Ukrayna'da, metro, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları yalnızca asker, polis ve sağlık çalışanları gibi özel devlet memurlarına izin belgesi karşılığında hizmet verebiliyor. Zorlu geçen bu dönemde iktidar partisinden restoran sahibi olan milletvekillerine ait işletmelerin karantinada gizli saklı hizmet vermesi gibi konulardan ise halkın büyük tepkisine neden oluyor.

Vatandaş protesto etmeye hazırlanıyor

Yaşanan olaylardan rahatsız olan Ukrayna halkı ise, zaman zaman hükümeti protesto ediyor. Yerel basınında yer alan haberlerde, karantinanın 30 Haziran’a uzatılması kararına karşı Ukrayna halkı tarafından yakın zamanda protesto düzenleneceği iddia ediliyor.