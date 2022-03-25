Ukrayna'da fabrikalar vuruldu; Türkiye yeniden pik demir üretimine başlayacak

Ukrayna’daki pik demir üreten fabrikaların Rusya tarafından bombalanması, Türk metal döküm sektörünü tedarik darboğazına soktu. Pik demir fiyatlarının iki hafta gibi kısa bir sürede yüzde 30 arttığı belirtiliyor. Sektör, ana girdi olan pik demirde tamamen dışa bağımlı ve yıllık bir milyon tonluk ithalatının yüzde 70’ini Ukrayna ve Rusya’dan yapıyor.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Başkanı Umur Denizci konunun çözümü için pik demir üretimine yeniden geçilmesi talep ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Diğer yandan konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Tedarik tarafında Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan gibi alternatifl er bulunsa da hem lojistik maliyetlerinin yüksekliği hem yeni tedarik anlaşmaları süreçlerinin zorluğu alternatif ülkelerden tedarik ihtimallerini kısa vadede son sıraya itiyor. Buna karşın, savaş koşulları sebebiyle olası bir acil durumda, demir-çelik tesislerimizin kapasitelerinin bir bölümünü yeniden pik demir üretimine ayırmasının stratejik önemine dikkat çekmek istiyoruz. Yerli ve milli üretimi hedefleyen ülkemizin can damarı, ağır sanayimizin bel kemiği olan bu tesisler Türkiye metal döküm sektörü için krizin yönetilmesinde büyük rol oynayabilir"

Yüzde 70'i Rusya ve Ukrayna'dan

Dünya'dan Barış Sedef'e konuşan Denizci, “Sonuç olarak; pik demir, metal dökümhanelerinin ana girdisi ve olmazsa olmazı konumunda. Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar ülkemizin pik demir ihtiyacı belirli oranlarda yerli üretimimizle Erdemir, İsdemir ve Kardemir tarafından karşılanabilmekteydi. Ancak yerli üretim, gerek yeni stratejiler gerekse ithal ürünlerle fiyat bazında rekabet edilmemesi sebebiyle giderek azaldı ve ihtiyacın neredeyse tamamı ithalat yoluyla karşılanır duruma geldi. Bu kapsamda pik dökümün yaklaşık yüzde 70’lik kısmını Ukrayna ve Rusya’da ithal ediyoruz. Sürecin uzaması fiyatların daha fazla yukarı hareket etmesine neden olur" dedi.