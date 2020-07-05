Ukrayna’da eşiyle tartışan erkek, binayı ateşe verdi

Ukrayna’nın Herson Bölgesi’ne bağlı Novaya Kahovka şehrindeki Bukina Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tüm çatı alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, binadakiler tahliye edildi. Bina sakinleri yangının çıkış nedeni olarak, eşiyle tartışan adamın kendi dairesini ateşe verdiğini ve yangının çatıya sıçradığını iddia etti. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, şüpheli adamı gözaltına aldı. (İHA)