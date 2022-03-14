Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü Mariupol kentinde Türk vatandaşlarının son durumu ne?

Ukrayna'da, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentindeki çatışmalar sürerken, Türk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu sivillerin tahliyesi için çabalar devam ediyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ve Türk vatandaşlarının sığındığı yerlerden Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin dernek başkanı İsmail Hacıoğlu, tahliye için oluşturulan bir konvoyun şehrin onlarca kilometre dışında beklediğini söyledi.

Orlov ve Hacıoğlu, tahliyenin başlaması için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Türk vatandaşlarının durumu: 'Ölen ya da yaralanan yok'

Mariupol'deki Türk vatandaşlarının durumu geçtiğimiz günlerde, Ukraynalı yetkililerin, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin içinde siviller varken bombalandığını öne sürmesiyle gündeme gelmişti.

Ancak İsmail Hacıoğlu, hafta sonu bu haberin doğru olmadığını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iddianın doğru olmadığını söylemişti.

Çavuşoğlu ayrıca burada insani bir koridorun açılmasını gerektiğini belirtmiş ve "[Rusya Dışişleri Bakanı] Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız" demişti.

Cami dernek başkanlığı dışında, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Ukrayna Başkanlığı görevini de yürüten İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ile onların eşleri, çocukları, kayınvalide ve kayınpederlerinin toplam sayısının 116 olduğunu, bunların 34'ünün çocuklardan oluştuğunu söylüyor.

Hacıoğlu'nun aktardığına göre Türk vatandaşları ve ailelerinden bir bölümü camide, bir bölümü ise evlerde kalıyor.

Emniyet ve sağlık yetkililerinden sürekli bilgi aldıklarını belirten Hacıoğlu, şu ana kadar Türk vatandaşlarından hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını söylüyor.

'Tahliye konvoyu şehrin 70 kilometre dışında bekliyor'

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiiy Orlov, Mariupol'e gidecek tahliye otobüslerinin Berdyansk kenti yakınlarında beklediğini belirtti.

Berdyansk, Rusya'nın kontrolünde.

Orlov konvoyla ilgili, "İçinde otobüsler ve insani yardım malzemesi taşıyan TIR'lar var. Konvoy tamamen sivil bir konvoy. Aralarında Kızılhaç ve kilise görevlileri var. Berdyansk'dan Mariupol'e bir koridor açılması için görüşmeler hâlâ sürüyor. Henüz bir ateşkes yok. Mariupol'de top atışları sürüyor. Şu anda burada bir ateşkese ve güvenlik koridoruna ihtiyacımız var" dedi.

Normalde Mariupol'de yaşadığını, bir cenaze için Türkiye'ye gittiğini, dönüşte şehre ulaşamadığını, o yüzden şu anda Odessa'da bulunduğunu, ailesinin ise Mariupol'de olduğunu söyleyen İsmail Hacıoğlu, tahliye koordinasyon çalışmalarının içinde yer aldığını aktarıyor.

Hacıoğlu, 70 kilometre uzaktaki konvoyun iki gündür Rus güçlerinden geçiş izni için beklediğini, konvoyda 30 otobüsün yer aldığını, bunlardan birinin Türk vatandaşları için kullanılacağını, konvoy çıkarken özel araçların da araya girebileceğini söylüyor.

BBC Türkçe'nin görüştüğü bir Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Biri Türk vatandaşlarına ayrılmış 30 araçlık konvoyun Berdyansk bölgesinde bulunduğu, Rusya'nın geçişe izin vermesi ve tahliye için kısa süreli ateşkes beklendiği, Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Mariupol'deki Türk vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu" bilgilerini teyit etti.

'Camide çok insan var'

Hacıoğlu'nun aktardığına göre camide sadece Türk vatandaşları değil, daha büyük bir kalabalık var:

"Camide çok insan var. Müslümanlar var. Başka ülkelerin vatandaşı olan Müslümanlar var. Kırgızistan, Azerbaycan, Arap ülkeleri'nden insanlar var. Ukrayna vatandaşı Müslümanlar da var."

Şehirde Türk öğrenci olmadığını söyleyen Hacıoğlu, Mariupol'dekilerle iletişimle ilgili ise "Telefon çekerse beni arıyorlar, bilgi veriyorlar. Şehirde telefon çalışmıyor. Şebekeler, telefonlar komple iptal" diyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Pazar günü yaptığı açıklamada Mariupol'de yüz binlerce sivil olduğunu ve insanların yemek, su ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşandığını açıklamıştı.

Örgüt, taraflara acil olarak ateşkes ve güvenli geçiş konusunda anlaşmaya varma çağrısı yapmıştı.

Mariupol'de geçtiğimiz günlerde insani geçiş amaçlı ateşkesler bozulmuş, bu konuda taraflar birbirini suçlamıştı.