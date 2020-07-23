Ukrayna'da bir haftada ikinci rehine krizi

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Ukrayna'da salı günü bir otobüste 13 kişinin rehin tutulmasının ardından bugün de el bombalı bir adam, kıdemli bir polis memurunu rehin aldı.

Poltava kentinde bir vatandaşın gözaltına alınırken kaçmayı başardığı ve bu sırada da bir polis memurunu rehin aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko, "Saldırganın kendine veya başkasına zarar vermeden teslim olması için müzakereler sürüyor" dedi.

Geraşenko'unun açıklamasına göre polis, saldırganı bir arabaya zorla girmeye çalışırken gördü. Saldırgan, polis kendini gözaltına almaya çalışınca bir el bombası çıkardı.

Müzakerelerden sonra Geraşenko, rehin aldığı memuru daha kıdemli bir polisle değiştirmeyi kabul etti.

Ukrayna'da salı günü otomatik silah ve el bombalarıyla 13 kişiyi rehin alan bir saldırgan, Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin, talebine uyarak halka Joaquin Phoenix'in 'Earthlings' filmini önermesinin ardından polise teslim olmuştu.