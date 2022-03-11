Ukrayna’da Belediye Başkanı kaçırıldı

Ukrayna'da kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı Ivan Fedorov, Rus güçleri tarafından kaçırıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus güçleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.



Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko da “Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı.



Ukrayna dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada da kaçırma olayının savaş suçu olduğu belirtildi.



Kaçırma sırasında Fedorov'un başına plastik bir torba geçirildiği gelen bilgiler arasında.