Ukrayna'da Belaruslulara yardım eden STK direktörü ortadan kayboldu; kaçırıldığı ihtimali üzerinde duruluyor

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de faaliyet gösteren ve yargılanmamak için ülkesini terk eden Belaruslulara yardım eden bir sivil toplum kuruluşunun direktörünün ortadan kaybolduğu belirtildi.

Ukrayna Polis Gücü sözcüsü, Ukrayna Belaruslu Evi'nin Direktörü Vitali Şişov'un eşinin, kendilerini arayarak STK liderinin sabah yürüyüşten hiç dönmediğini ifade ettiğini aktardı.

Polis, "Ona ne olduğu hakkında bir bilgi ortaya çıkana kadar inceleyeceğiz. Eşinin yaptığı açıklama kayıtlara geçti. Partneri, onun koşuya gittiğini ve ortadan kaybolduğunu söyledi" açıklamasında bulundu.

Polis ve gönüllüler, Şişov'un koşusunu yaptığı bölgeyi arasa da STK liderini bulamadılar.

İnsan hakları grubu Vyasna'nın Telegram kanalına göre Şişov, kısa süre önce arkadaşlarına yürüyüşleri sırasında takip edildiğini söylediğini belirtti.

Ukranya, Polonya ve Litvanya gibi ülkeler, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun baskıyı artırdığı günlerde Belaruslular için sığınılacak ülkeler haline geldi. Ukrayna Belaruslu Evi, ülkesini terk eden Belarusluların ev, iş ve yasal destek bulmasını sağlıyor.