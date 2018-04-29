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BBC Türkçe

Ukrayna: Cinayet duruşmasında iki el bombası atıldı

Ukrayna'nın doğusundaki Nikopol kentinde görülen dava sırasında bir kişi elindeki iki el bombasını attı. Olayda el bombalarını atan saldırgan ölürken, yedi kişi yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Ukrayna'nın doğusundaki Nikopol kentinde görülen dava sırasında bir kişi elindeki iki el bombasını attı. Olayda el bombalarını atan saldırgan ölürken, yedi kişi yaralandı.

Ukraynisk Pravda adlı haber sitesine göre olay bir cinayet davasındaki duruşma sırasında yaşandı.

Bombaları atanın, dava konusu olan cinayetin kurbanlarından birinin babası olduğuna inanılıyor.

Yaralananlar arasında yargılanan üç zanlının da bulunduğu belirtildi.

Olayda bir gardiyan ve dört mahkeme görevlisi de yaralandı. Zanlılar geçen yılın Şubat ayında bir araca ateş açıp iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Polis Sözcüsü Yaroslav Trakalo "İlk bilgilere göre bir kişi iki el bombası çıkartıp bir cinayet davası sırasında attı." dedi.

Bombaların, duruşmaya ara verildiği ve zanlılara kelepçe takıldığı sırada atıldığı kaydedildi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar nedeniyle, bomba ve ağır silahlar kolay bulunabilir hale geldi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin hemen ardından Nisan 2014'te başlayan çatışmlalarda 10 bin kişi hayatını kaybetkişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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