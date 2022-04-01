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Dünya

Ukrayna Büyükelçisi, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi konuşması sırasında 'Diplomasinin Sorunu Ne?' kitabını okudu

01 Nisan 2022 10:36

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsa'nın 29 Mart'ta Rus mevkidaşı Nabili Nebenzya'nın BM Güvenlik Konseyi konuşması sırasında kitap okurken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafta Kislitsa'nın konuşma sırasında okuduğu kitabın adının 'Diplomasinin sorunu ne?' olduğu görüldü.

Kitabın yazarı Kerry Brown, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Büyükelçisi'nin geçen hafta BMGK'da benim kitabım okuyor olmasına çok şaşırdım ve onur duydum. Kitabın argümanı, diplomatik hizmetlerin düşünce kuruluşları haline gelmesi ve daha çok düşünmeleriydi. Sanırım bugünlerde hiç düşünmedikleri gibi düşünmeleri gerekiyor" dedi. 

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