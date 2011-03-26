-UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ MANİSA MESİR FESTİVALİ'NDE MANİSA (A.A) - 26.03.2011 - Ukrayna Büyükelçisi Dr. Sergiy Karsunskiy, ''Ukrayna'nın bu yıl 471. Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nde onur konuğu ülke olarak seçilmesi, bizler için gurur verici bir durumdur'' dedi. Bu yıl festivalin onur konuğu ülke Ukrayna'nın Büyükelçisi Dr. Sergiy Karsunskiy, 471. Uluslararası Manisa Mesir Festivali kapsamında Belediye Kültür Merkezi fuayesinde Ukraynalı ressamların eserlerinden oluşan resim sergisini gezdi. Ukrayna'dan 12 ressamın yaklaşık 100 eserinin yer aldığı sergiyi gezen ve resimleri hakkında ressamlardan bilgi alan Büyükelçi Sergiy Karsunskiy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Son yıllarda özellikle Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok dinamik olduğunu, son 10 yıl içerisinde görülmemiş şekilde yoğunlaştığını, insanlar arasındaki iletişimin çok önemli olduğunu, kültürel bağların da insanların yakın iletişimleri ile mümkün olabileceğini belirten Karsunskiy, şunları kaydetti: ''Ukrayna'nın bu yıl 471. Uluslararası Manisa Mesir festivalinde onur konuğu ülke olarak seçilmesi, bizler için gurur verici bir durumdur. Sözkonusu festivalin düzenlenmesi sırasında davet edilmemizde katkısı bulunan başta Manisa Valisi Celalettin Güvenç ve Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve diğer protokol üyelerine, Ukrayna'dan gelen heyetimiz adına teşekkür ediyorum. Festivale Ukrayna 33 kişilik dans grubu, Üniversite Halk Oyunları grubu ve ayrıca 12 ressam eserleriyle birlikte katılmışlardır. Kültür, eğitim ve spor alanlarındaki işbirliğimiz son derece önemlidir. Bu işbirliği halklar arasındaki köprüyü oluşturuyor. Bundan yola çıkarak Türkiye'deki dans ve halk oyunları gruplarını da Ukrayna'ya bekliyoruz.'' -BAŞBAKANIN UKRAYNA'YI ZİYARETİ Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılı başında Ukrayna'ya yaptığı ziyaret hakkında da değerlendirme yapan Karsunskiy, ziyaretin çok önemli olduğunu ve iki devlet arasında yüksek düzeyde stratejik işbirliği kurulmasına dair ortak deklarasyon imzalandığını söyledi. Karsunskiy, ''Bu yıl Sonbahar'da Türkiye'de söz konusu yüksek düzeyde strateji kurulunun ilk oturumunun yapılması gerekiyor, bu oturuma Ukrayna Cumhurbaşkanımızın da katılımı bekleniyor'' dedi.