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Dünya

Ukrayna, Buça şehrini geri aldı: Enkaz dolu şehirde sokakta cesetler bulunuyor

En az 20 sivil erkeğin cesedinin sokakta olduğu, birinin ellerinin bağlı olduğu belirtildi

03 Nisan 2022 07:51

Rus güçleri, Ukrayna’nın geri aldığı Buça şehrinden ayrılırken, şehrin son hâline ilişkin detaylar gelmeye başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, görgü tanıkları, şehrin büyük oranda hasar görmüş durumda olduğunu, sokaklarda cesetler olduğunu aktardı.

En az 20 sivil erkeğin cesedinin sokakta oluğu, birinin ellerinin bağlı olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, Buça’da sivillere yönelik savaş suçları işlendiğini söyledi. Bir görgü tanığı, arabalarıyla kaçmaya çalışan bir anne  ve iki çocuğunun ve 62 yaşındaki bir adamın vurulduğunu anlattı. 

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