Ukrayna: Buça'da öldürülenler buz dağının görülen kısmı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kiev'in yakınlarındaki Buça'da yüzlerce sivilin öldürüldüğüne dair kanıtların sadece 'buz dağının görünen yüzü" olduğunu ve Moskova'ya daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Rusya'nın hafta sonunda çekildiği Buça'nın sokaklarında yatan sivil cesetleri ve toplu mezarlar görüldükten sonra Ukraynalı otoriteler potansiyel savaş suçlarıyla ilgili incele yapmaya başlamıştı.

Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss ile birlikte Polonya'nın başkenti Varşova'da bir basın toplantısı düzenleyen Kuleba, "Buça'da görülen korkunç şeyler; Rus ordusunun işlediği suçlara gelince sadece buz dağının görünen yüzü" dedi.

Moskova'nın üzerindeki baskının artırılmasını isteyen Kuleba, "Yarım önlemler artık yeterli değil. Bu hafta en ağır yaptırımların uygulanmasını istiyorum. Tecavüz ve cinayetlerin kurbanları bunun için yalvarıyor. Eğer şüpheleriniz varsa ilk olarak Buça'ya gidin" çağrısında bulundu.