Ukrayna Bitcoin işlemlerini yasallaştırdı

Ukrayna Meclisinde kripto paraları yasal olarak tanıyan karar neredeyse oybirliğiyle alındı. Karar, Devlet Başkanı Volosymyr Zelensky’nin imzasıyla yürürlüğe girecek.

Ülkede daha önce de kripto para işlemlerine yönelik kısıtlama bulunmuyordu. Yerli yatırımcıların kripto paralarda işlem yapma izni vardı ancak şirketlerin yaptığı işlemler sıkı denetim altındaydı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Ukrayna’da bitcoin El Salvador’da olduğu gibi resmî ödeme aracı olarak kabul edilmeyecek. Yeni düzenlemeyle, yatırımcılar bitcoin ve diğer kripto paralardaki dolandırıcılığa karşı yasal olarak korunacak.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Federov ülke Merkez Bankası’nın dijital para birimi çıkarması için ödeme sistemlerini modernize ettiklerini belirtti.

Bu hafta El Salvador Bitcoin’i resmî para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. İki hafta önce Küba kripto paraları tanıyan bir yasayı geçirmişti. Panama’nın da yakında kripto paralarla ilgili bir düzenleme yapması bekleniyor.