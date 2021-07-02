Ukrayna, "Belarus'a silah sokulduğu" iddiasını reddetti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun "Ukrayna'dan Belarus'a silah sokulduğu" yönündeki suçlamasını reddetti.

Unian haber ajansına göre, Nikolenko, Belarus'un iç işlerine hiçbir zaman karışmadıklarını ve gelecekte de karışmayacaklarını belirterek, "Ukrayna Aleksandr Lukaşenko'nun Ukrayna'dan silah sokulduğu ile ilgili iddiasını kesinlikle reddediyor" ifadesini kullandı.

Belarus'un Ukrayna ile sınırlarını kapattığına ilişkin henüz resmi bir bildirim almadıklarını kaydeden Nikolenko, Belarus'un sınırı kapatması adımından her şeyden önce Belarus halkının zarar göreceğini ifade etti.

Lukaşenko, Minsk'te Bağımsızlık Günü programında yaptığı konuşmada, "Geçen yıl da bu hususta konuştum ama bana çoğu kimse inanmadı. Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah geliyor. Bu nedenle sınır birliklerine Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim" demişti. (AA)