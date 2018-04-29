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BBC Türkçe

Ukrayna: Başbakanın çevirmeni Rus ajanı çıktı

Ukrayna'da emniyet teşkilatı, Başbakan Vladimir Groysman'a yurtdışı seyahatlerinde tercümanlık yapan Stanislav Yezhov'u gözaltına alarak Rusya lehine ajanlık yapmakla suçladı. Yezhov'un evinde Rusya'ya bilgi geçmeye yarayan bir cihaz bulunduğu belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Ukrayna'da emniyet teşkilatı, hükümet için çevirmenlik yapan ve Başbakan Vladimir Groysman'a da yurtdışı seyahatlerinde tercümanlık yapan Stanislav Yezhov'u gözaltına alarak Rusya lehine ajanlık yapmakla suçladı.

Yezhov Çarşamba günü Kiev'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada "üst düzey bir çevirmenin" uzun süreli bir görevlendirme sırasında Rusya tarafından ajanlaştırıldığı ve hükümet aktiviteleri hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Güvenlik Servisi Yezhov'un adını vermese de İçişleri Bakanı Anton Geraşenko, bu kişinin Yezhov olduğunu ve en az iki yıldır Rusya özel kuvvetleri için çalıştığını söyledi. Geraşenko, Yezhov'un birkaç yıl önce ABD'deki Ukrayna Elçiliği'nde görevliyken Rusya için çalışmaya başladığını belirtti.

Yezhov'un evinde Rusya'ya bilgi geçebilmek için özel bir ekipman bulunduğu da açıklandı.

Yezhov Başbakan Groysman'dan önce de Eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e çevirmenlik yapıyordu.

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