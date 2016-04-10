Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk istifa etti



Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, pazar günü televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında istifa ettiğini duyurdu.

Yatsenyuk "Başbakanlık görevinden istifa etme kararı aldım. Karar, 12 Nisan salı günü parlamentoya sunulacak” şeklinde konuştu.

Yatsenyuk'un yerine Vladimir Groysman'ın geçmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, şubat ayında, Yatsenyuk’un kabine içinde desteğini kaybettiğini ve bu nedenle istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Yatsenyuk ve kabinesi, düzenlenen güven oylaması sonucu görevde kalmıştı.