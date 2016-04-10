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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk istifa etti

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.

10 Nisan 2016 20:44


Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, pazar günü televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında istifa ettiğini duyurdu.

Yatsenyuk "Başbakanlık görevinden istifa etme kararı aldım. Karar, 12 Nisan salı günü parlamentoya sunulacak” şeklinde konuştu.

Yatsenyuk'un yerine Vladimir Groysman'ın geçmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, şubat ayında, Yatsenyuk’un kabine içinde desteğini kaybettiğini ve bu nedenle istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Yatsenyuk ve kabinesi, düzenlenen güven oylaması sonucu görevde kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Ukrayna Başbakanı Arseniy YatsenyukBaşbakanı Arseniy YatsenyukYatsenyukNisanVladimir GroysmanDevlet Başkanı Petro PoroşenkoWelle Türkçe DW/AFP/BW/BS

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