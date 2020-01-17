Devlet Başkanı Zelenksiy'i eleştiren ses kaydı sızan Ukrayna Başbakanı istifa etti

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Oleksiy Honcharuk'un istifa mektubunu değerlendirecek

AFP'nin aktardığına göre, Honcharuk'un Zelenskiy'nin ekonomi politikalarını açıkça eleştirdiği bir ses kaydının sızmasının ardından istifa ettiği belirtiliyor.

Honcharuk, istifanın ardından Facebook'ta yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Başkan'ın programını tamamlama görevine geldim. O benim için açıklık ve nezaket modeli. Fakat Başkan'a olan saygı ve güvenimize yönelik herhangi bir şüphe oluşmaması için bir istifa mektubu yazarak kendisine ilettim."

Honcharuk, göreve 29 Ağustos 2019'da gelmişti. 35 yaşındaki Honcharuk, Ukrayna'nın en genç başbakanı olmuştu.

Rusya'da da Vladimir Putin'in anayasada değişiklik açıklamalarının ardından Medvedev hükümeti istifa etmişti.