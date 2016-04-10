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Dünya

Ukrayna Başbakanı canlı yayında istifa etti

Yantsenyuk, istifasının birkaç nedene dayandığını söyledi

10 Nisan 2016 19:45

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, haftalık 'halka sesleniş' konuşması sırasında, canlı yayında istifasını açıkladı.

Yatsenyuk, "Başbakanlık görevinden istifa etme kararı aldım. Karar, 12 Nisan Salı günü Yüksek Rada'ya sunulacak” dedi.

Yatsenyuk, "Pyotr Poroşenko Bloğu fraksiyonu, Başbakanlık görevine (Yüksek Rada Başkanı) Vladimir Groysman'ı aday gösterdi. Politikanın istikrarı ve sürekliliği için her şeyi yaparak, Ukrayna Başbakanlığı görevini teslim etme kararımı açıklıyorum" diye konuştu.

Reuters'ın haberine göre; Yantsenyuk, istifasının nedenlerini şöyle sıraladı: 

Hükümette yapay olarak çıkarılan siyasi kriz, bir kişiyi değiştirme hevesinin politikacıları kör etmesi ve ülkede gerçek değişiklikler yapma iradesini felce uğratması...

 

Poroşenko çağrı yapmıştı

 

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, şubat ayında, Yatsenyuk’un kabine içinde desteğini kaybettiğini ve bu nedenle istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Poroşenko, yayınladığı açıklamada Yatsenyuk’un istifa etmesi gerektiğini ancak erken seçime gidilmesine karşı olduğunu belirtmişti.

Ardından Yatsenyuk ve Kabinesi, Yüksek Rada'da düzenlenen güven oylaması sonucu görevde kalmıştı.

Oylamada 194 milletvekilinin 'hayır' oyu kullanmasına rağmen, hükümetin görevden alınması için gereken 226 oya ulaşılamadı.
 

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