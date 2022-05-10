Ukrayna: Azovstal çelik fabrikasında yüzlerce yaralı ve binden fazla Ukraynalı asker var

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol şehrinde bulunan kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında yüzlerce yaralı da dahil olmak üzere binden fazla Ukraynalı asker olduğunu bildirdi.

Vereşuk bugün AFP’ye verdiği demeçte, “Acil tahliye edilmesi gereken ağır yaralı insanlar var. Durum her gün kötüye gidiyor” dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko ise, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, şehrin diğer bölgelerinde bulunan 100 bin kişinin yanı sıra büyük ölçüde hasar gören fabrikada 100 sivilin olduğunu bildirdi.

Ukrayinska Pravda gazetesine göre Kirilenko, “Aralarında kimin şehri terk etmek istediğini değerlendirmek zor” dedi.

Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk hafta sonu yaptığı açıklamada, tüm çocuk, kadın ve yaşlı sivillerin çelik fabrikasını terk ettiğini söylemişti.

Ukrayna birlikleri, Rus saldırılarına karşı savunmak için Azovstal fabrikasında direniyor.