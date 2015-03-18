Ukrayna ayrılıkçılara özerklik verdi



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından hazırlanan yasa tasarıları dün parlamentoda (Yüksek Rada) görüşüldü.

Poroşenko oylama öncesi milletvekillerine taslağa 'evet' oyu vermeleri çağrısında bulundu. 265 milletvekilinin 'evet' oyu verdiği yasa taslağı onaylanmış oldu.

12 Şubat’ta imzalanan Misnk Anlaşması doğudaki ayrılıkçı bölgelere özel statü sağlayacak yasal düzenlemenin en geç 14 Mart’a kadar yapılmasını öngörüyordu.

Yeni düzenlemeyle bölgede Rus dili öncelikli kılınırken, Rusya ile daha fazla işbirliğine izin veriliyor. Yasa, özerk bölgede seçimlerin Ukrayna yasaları uyarınca ve uluslararası uzmanların gözetiminde yapılmasını şart koşuyor.

Rusya ve ayrılıkçılar ne diyor?

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) düzenlemeyi değerlendiren Moskova yanlısı ayrılıkçı liderlerden Denis Puşilin, 'yasanın yetersiz olduğunu, Minsk Anlaşması'nda belirlenen çerçeveye uyulmadığını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada özerklik yasa tasarısını eleştirmiş, düzenleme yapılırken ayrılıkçılarla müzakere edilmediği eleştirisinde bulunmuştu.