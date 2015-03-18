T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna ayrılıkçılara özerklik verdi

Ukrayna'da parlamento ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde bazı yerlere özel statü verilmesini öngören yasa tasarılarını onayladı.

18 Mart 2015 13:52


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından hazırlanan yasa tasarıları dün parlamentoda (Yüksek Rada) görüşüldü.

Poroşenko oylama öncesi milletvekillerine taslağa 'evet' oyu vermeleri çağrısında bulundu. 265 milletvekilinin 'evet' oyu verdiği yasa taslağı onaylanmış oldu.

12 Şubat’ta imzalanan Misnk Anlaşması doğudaki ayrılıkçı bölgelere özel statü sağlayacak yasal düzenlemenin en geç 14 Mart’a kadar yapılmasını öngörüyordu.

Yeni düzenlemeyle bölgede Rus dili öncelikli kılınırken, Rusya ile daha fazla işbirliğine izin veriliyor. Yasa, özerk bölgede seçimlerin Ukrayna yasaları uyarınca ve uluslararası uzmanların gözetiminde yapılmasını şart koşuyor.

Rusya ve ayrılıkçılar ne diyor?

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) düzenlemeyi değerlendiren Moskova yanlısı ayrılıkçı liderlerden Denis Puşilin, 'yasanın yetersiz olduğunu, Minsk Anlaşması'nda belirlenen çerçeveye uyulmadığını' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada özerklik yasa tasarısını eleştirmiş, düzenleme yapılırken ayrılıkçılarla müzakere edilmediği eleştirisinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaDonbassDevlet Başkanı Petro PoroşenkoRada)Misnk AnlaşmasıMartRusRusyaHaber AjansıMoskovaDenis PuşilinMinsk AnlaşmasıDışişleri BakanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24