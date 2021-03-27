Ukrayna: Ayrılıkçı bombardımanda 4 asker öldürüldü

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Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Moskova destekli ayrılıkçıları bir bombardımanla dört askerini öldürmekle suçladı ve bu durumun geçen yıl yapılan ateşkesi daha da baltaladığını söyledi.

The Moscow Times'ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cuma günü geç saatlerde Telegram'da yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, 2021'in başından itibaren gerginlikte bir artış görüyoruz." sözlerini kullandı. Ukranya lideri, "Barış sürecinin yüz adım geriye atılmasına izin veremeyiz" diyerek, yakın gelecekte meseleyi Rusya, Almanya ve Fransa ile görüşmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

Ukrayna, Avrupalı müttefiklerini, ordusu ile 2014'te Kremlin'in Kırım yarımadasını ilhak ettiğinde Kiev'den ayrılan ayrılıkçı savaşçılar arasındaki şiddetin artmasını durdurmak için müdahale etmeye çağırdı. Ukrayna'nın "toprak bütünlüğünü" destekleyen 2014 BM kararının yıldönümü dolayısıyla 45 ülke cuma günü ortak bir bildiri yayınlayarak "Rusya'nın ülkede devam eden istikrarsızlaşmasını" kınadı. ABD ve birçok AB ülkesi de dahil olmak üzere imzalanan bildiride, "Rusya doğu Ukrayna'daki çatışmaya taraftır, arabulucu değil" denildi.

Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların fiili başkentleri olan Donetsk'in kuzeyindeki Şumi köyü yakınlarında havan ve el bombalarıyla ateş açtıklarında dört askerin öldürüldüğünü söyledi. Ordu Facebook'tan yaptığı açıklamada, bombardıman sonucunda "Ortak Kuvvetlerden dört asker öldü, iki asker yaralandı" dedi. Zelenski, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ruslan Komçak'ın derhal olay yerine uçtuğunu söyledi.

Çatışma, 2021'in başından bu yana öldürülen Ukraynalı asker sayısını 19'a çıkarırken, Kiev, Moskova'yı ve ayrılıkçıları yasaklı askeri teçhizat kullanmakla suçladı. Birleşmiş Milletler'e göre 2014 yılından bu yana çatışmada 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ancak son yıllarda yeni ölümlerin sayısı düştü.