Ukrayna, Avrupa'ya Rus doğal gazı taşıyan hattı kesecek

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Ukrayna, kendi topraklarından geçen Rus gazının Avrupa'ya akışını durduracağını açıkladı. Kiev, Avrupa'ya giden Rus gazının neredeyse üçte birinin Ukrayna'daki transit noktasından geçtiğini vurguladı.

Ukrayna'nın doğal gaz sistemini işleten GTSOU, savaşı "mücbir sebep" göstererek Sokhranivka rotasını çarşamba itibariyle kapatacağını duyurdu.

Ukrayna, kendilerini bu kararı almaya Moskova'nın zorladığını ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını başka boru hatlarından sağlayabileceğini belirtti. Rus gazını tekelinde bulunduran Gazprom, "bunun teknolojik olarak mümkün olmadığını" belirtti.

Reuters'a konuşan GTSOU CEO'su Sergiy Makogon, Rus askerlerinin Ukrayna'daki boru hattından doğal gaz çalıp, Donetsk'teki Rusya destekli ayrılıkçı yapılara gönderdiğini iddia etti ancak kanıt sunmadı.

GTSOU ayrıca Rus güçlerinin teknik sürece müdahalesi nedeniyle Novopskov'daki faz kompresörünü kullanamadığını belirtti.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna, savaşa rağmen Rus doğal gazı için önemli bir transit yoluydu.