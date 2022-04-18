Ukrayna, Avrupa Birliği'ne üyelik için adaylık formunu tamamladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan Ihor Zhovkva, Avrupa Birliği’ne başvuru sürecinde gerekli formu doldurduklarını açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna devlet kanalına açıklama yapan Ihor Zhovkva “Bugün, Ukrayna tarafı gerekli belgeyi tamamlamıştır” dedi.

Zhovkva, Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’nın gerekli üyelik kriterlerine uygunluğuna ilişkin bir tavsiye vermesi gerektiğini belirtti ve ekledi: “Tavsiyenin olumlu olacağını ve topun üye AB ülkelerinde olacağını bekliyoruz” dedi.

Zhovkva, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsüne haziran ayında erişmesini beklediklerini söyledi.

Avrupa Konseyi 23-24 Haziran’da bir toplantı gerçekleştirecek.