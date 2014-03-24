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Dünya

Ukrayna askerleri Kırım'dan çekiliyor

Geçici Ukrayna lideri Aleksandr Turçinov, orduya askerlerin Kırım'dan çekilmesi için talimat verdiğini açıkladı

24 Mart 2014 15:41

Ukrayna Devlet Başkanı Vekili ve Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov, ‘Rusya’nın askeri personel ve ailelerinin hayatlarına yönelik tehditleri sebebiyle alındığını’ vurguladı. Rus birliklerinin Kırım’da son 48 saatte düzenledikleri üçüncü benzer saldırıda Feodosia’daki donanma üssünün kontrolünü ele geçirmelerinin ardından bir açıklama yapan Turçinov, “Ulusal Güvenlik ile Savunma Konseyi birlikte bir karar aldı. Savunma Bakanlığı’ndan gelen direktifler uyarınca Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde konuşlu askeri birliklerin görev yerlerinin değiştirilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Askerlerin ailelerinin de Kırım’dan tahliye edileceği belirtildi.

Turçinov’un bu açıklaması Rus birliklerinin, Kırım’da Ukrayna’ya ait Feodosia deniz üssünün denetimini ele geçirmesinin hemen ardından geldi. Feodosia üssü, Rusya’nın ‘son iki gün içinde ele geçirdiği üçüncü askeri bölge’ olurken, Interfaks ajansı da Kırım’daki 189 askeri birlik ve tesiste Rus bayraklarının dalgalandığını duyurmuştu.

 

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