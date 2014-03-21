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Dünya
Deutsche Welle

Kırım Rusya’ya, Ukrayna AB’ye

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Kırım’ın Rusya Federasyonu’na katılmasını onayladı. Ukrayna ise Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması imzaladı.

21 Mart 2014 14:38

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadından sonra üst kanadı da Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını öngören antlaşmayı onayladı. Sunulan tasarı, 155 oyla kabul edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin antlaşmayı Salı günü imzalamış, bir gün sonra anayasa mahkemesi onay vermiş, antlaşma perşembe günü de parlamentonun alt kanadı Duma'dan geçmişti.

Yanukoviç'in reddettiği anlaşma imzalandı

Öte yandan Brüksel'de Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanlarının katıldığı zirvede Ukrayna ile Ortaklık Anlaşması imzalanmasında mutabık kalındı. Söz konusu anlaşma Ukrayna eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç tarafından reddedilmiş, bu da Kiev'de protesto gösterilerine yol açmıştı.

Anlaşmanın imzalanan politik kısmı Kiev'e insan haklarına riayet, serbest piyasa ekonomisi ve Avrupa ile işbirliği gibi konularda yükümlülükler getiriyor. Anlaşmanın ekonomik ve ticaret konularındaki bölümü ise daha sonra imzalanacak. Avrupa Birliği daha önce serbest ticaret bölgesi kurulması konusunda Moskova ile görüşmelerde bulunacağı güvencesi vermişti. Bununla birlikte haziran ayında Avrupa Birliği'nin Ukrayna mallarına gümrük uygulamasından vazgeçmeye başlayacağı bunun da ülkeyi yılda 500 milyon euroluk bir yükten kurtaracağı belirtiliyor.

Batı, Kırım Yarımadası'nın Rusya'ya bağlanmasını uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriyor. Avrupa Birliği ve ABD Perşembe günü Moskova'ya ikinci tur yaptırımlar uygulanmasına karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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