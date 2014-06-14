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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna askerî uçağına saldırı

Ukrayna Ordusu'na ait bir askerî uçak dün Lugansk'ta saldırıya uğradı. Uçaktaki 49 personel hayatını kaybetti.

14 Haziran 2014 15:32


Ukrayna Ordusu ülkenin doğusunda aylardır mücadele ettiği Rusya yanlısı ayrılıkçılar karşısında ağır bir yenilgi aldı. Ayrılıkçılar Lugansk havaalanına inmeye hazırlanan Ilyuschin IL-76 tipi nakliye uçağını füze ve makinalı tüfeklerle düşürdü. Ukrayna Ordu Sözcüsü Vladislav Selesnov, Irterfax ajansına yaptığı açıklamada, olayı doğruladı. Uçaktaki 49 askerî personelin hayatını yitirdiği belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı saldırının gece olduğunu açıklayarak, olaydan Rusya yanlısı ayrılıkçıları sorumlu tuttu. Ancak ayrılıkçılar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Anatoli Grizenko Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert bir dille eleştirerek, 'Bu, vatandaşlar arasında yaşanan bir sorun değil, tam tersine Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaş' dedi.

Ukrayna'da ordu haftalardır Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı mücadele veriyor. Lugansk ve çevresindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlık ilan etmişti. Çatışmalar sürerken, Ukrayna Ordusu'nun dün liman kenti Mariupol'ü ayrılıkçıların elinden alarak, kontrolü tamamen ele geçirdiği belirtildi.

Öte yandan Bild gazetesi Ukrayna'nın doğusunda kaçırılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) gözlemcileri arasında bir Alman'ın da bulunduğunu yazdı. 44 yaşındaki Alman vatandaşının 29 Mayıs'ta ayrılıkçıların kalesi olarak kabul edilen Lugansk'ta rehin alındığı belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı bu haberi doğrulamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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