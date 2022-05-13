Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı: Putin psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü; aynı zamanda kanser hastası

T24 Haber Merkezi

Ukrayna-Rusya savaşının "yıl sonuna kadar biteceğini" söyleyen Ukrayna askeri istihbarat başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında iddia ortaya attı. Budanov Putin'in "psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü durumda" olduğunu ve Rus liderin "kanser ve başka hastalıklarının" da olduğunu ifade etti.

Sky News'e konuşan Budanov, "Kırılma noktası Ağustos ayının ikinci bölümünde olacak. Aktif muharebe eylemlerinin çoğu bu yılın sonunda bitmiş olacak." dedi.

"Rusya'nın planlarını yapılırken biliyoruz"

Kyrylo Budanov'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Donbas ve Kırım da dahil olmak üzere kaybettiğimiz tüm topraklarımızda Ukrayna gücünü yenileyeceğiz. Doğuya kaymasına rağmen Rusya'nın taktiklerinin değişmedi. Rusya büyük kayıplar veriyor. Düşmanımız hakkında her şeyi biliyoruz. Planlarını neredeyse yapılırken biliyoruz.

"Rus ordusu sadece silahlı bir insan güruhu"

Avrupa, Rusya'yı büyük bir tehdit olarak görüyor. Putin'in saldırganlığından korkuyorlar. Sekiz yıldır Rusya'yla savaşıyoruz ve bu oldukça yaygın Rus gücünün bir efsaneden ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Rusya, sanıldığı kadar güçlü değil, sadece silahlı bir insan güruhu.

İnsan gücü ve zırh açısından ağır kayıplara uğradıklarını doğrulayabilirim. Top atışları gerçekleştiğinde mürettebatın çoğunun ekipmanlarını terk ederek kaçtığını da söyleyebilirim.

"Bu bir darbe anlamına geliyor"

Savaş, eninde sonunda Rusya Federasyonu'nun liderliğinin değişmesine yol açacak. Bu süreç zaten başlatıldı ve o yöne doğru ilerliyorlar. Bu bir darbe anlamına geliyor. Bu şekilde hareket ediyorlar ve bunu durdurmak imkansız.

Putin psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü durumda, çok hasta. Rus liderin kanser ve başka hastalıkları da var.