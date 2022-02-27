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Dünya

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız

27 Şubat 2022 08:32

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının başarısız sonuçlanacağı belirtilerek "Biz kazanacağız!" denildi. 

Elçiliğin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Ukrayna Ankara BüyükelçiliğiRusyaUkraynaBiz kazanacağız
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