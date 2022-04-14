Ukrayna: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den bize resmi bir talep gelmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ülkesine ziyaretine onay verilmemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, böyle bir geziye dair ne Steinmeier'den ne de Steinmeier'e bağlı cumhurbaşkanlığı ofisinden resmi bir talebin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Başkent Kiev'de Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits tarafından ziyaret edilen Zelenskiy, düzenlenen basin toplantısında gazetecilerin Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'da istenmediği yönünde çıkan haberlerle ilgili sorularını yanıtladı. "Federal Cumhurbaşkanı bizimle resmi temas kurmadı" diyen Zelenskiy böyle bir temas talebinin Almanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden de gelmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı döneminden önce, Başbakan Gerhard Schröder döneminde başbakanlık dairesi başkanı ve daha sonra iki kez, Angela Merkel döneminde dışişleri bakanı olarak görev yapan Steinmeier, Rusya ile yakınlaşmaya yönelik geçmişteki siyasi çizgisi nedeniyle bugünlerde hem Almanya'da hem de başta Ukrayna olmak üzere birçok dış ülkede eleştiriliyor. Ancak Steinmeier daha önce yaptığı açıklamada, Moskova ile ilişkilerde "hata yaptıklarını" ve Rusya'yı "Avrupa güvenlik yapısının içine almak konusunda başarısız olduklarını" itiraf etmişti.