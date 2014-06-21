Ukrayna: ABD ayrılıkçılara karşı yaptırımları arttırıyor

Ukrayna'daki kriz devam ederken ABD, ülkedeki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı uygulanan yaptırımları artırıyor. Yeni yaptırımlar, Rusya'nın ve ayrılıkçıların Ukrayna lideri Petro Poroşenko tarafından ilan edilen tek taraflı ateşkesi reddetmesiyle geldi. Ateşkes Poroşenko'nun önerdiği barış planının ilk aşaması idi. ABD'nin yaptırımları Batılı liderlerin Rusya'ya karşı ek yaptırımları tartıştığı döneme geldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Rusya'nın Mart ayında Kırım'ı ilhakının ardından ABD ve AB ülkeleri yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Cuma günü ABD Hazine Dairesi 7 ayrılıkçı lideri kara listeye aldığını duyurdu. Bunların arasında Ukrayna güçlerinin kuşatması altında olan şehirlerde kendi kendilerini belediye başkanı, vali ve kumandan ilan edenler de var. Bu kişilerin ABD'deki malvarlıkları dondurulacak ve ABD'li firmaların bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

‘Keskin’ yaptırımlar düşünülüyor

ABD yetkilileri Rusya'nın savunma, maliye ve yüksek teknoloji endüstrisine karşı "keskin" yaptırımların da düşünüldüğünü söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada ise ABD Başkanı Barack Obama'nın Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve Alman Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüştüğü söylendi.

Liderler Moskova'nın doğu Ukrayna'daki tırmanışa bir son vermezse, ABD'nin ve AB'nin "Rusya'ya bedel ödetmek için atılacak ek adımları koordine etmesi" konusunda anlaştı. ABD Rusya'yı ayrılıkçalara aralarında tankların da olduğu askeri malzeme sağlamakla ve Ukrayna ile sınırına asker yığmakla suçluyor. Rusya ise suçlamaları reddediyor.