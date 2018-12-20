Ukrayna: "Gemilerimizi yine oraya gönderceğiz"

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) Ukrayna-Rusya krizinde taraflardan gerilimi tırmandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kerç Boğazı’nda Ukrayna ve Rusya savaş gemilerinin kasım ayı sonunda karşı karşıya gelmelerinin ardından iki ülke arasında yeni bir kriz patlak vermişti. Rusya, Ukrayna’yı karasularını ihlal etmekle suçlamıştı.

Ukrayna’dan gelen son açıklama gözleri yeniden bölgeye çevirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçikov, Ukrayna’nın savaş gemilerini bir kez daha Kerç Boğazı’na gönderme hazırlığında olduğunu söyledi.

BBC Ukraynaca Servisi’ne konuşan Turçinov, “Gemilerimizin Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından Azak Denizi kıyılarındaki limanlarına geçişi sırasında partnerlerimizin de bulunmasını teklif ediyoruz. AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Ukrayna’nın hiçbir yasayı ve uluslararası kuralı ihlal etmediğini kanıtlamak için gemilerimize davet edeceğiz” dedi.

Ukraynalı yetkili, Azak Denizi ve Karadeniz kıyılarına yeni füze sistemleri yerleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Rusya’nın da Kırım’a yeni savaş uçakları konuşlandırdığı açıklanmıştı.

Karasularını ihlal etmekle suçladığı Ukrayna savaş gemilerine ateş açan Rusya, üç Ukrayna gemisine el koymuş, gemilerdeki Ukraynalı denizcileri de alıkoymuştu.

Rusya, Ukrayna’nın aralık ayının son 10 gününde gerginliği artıracak yeni bir provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.