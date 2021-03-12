Ukrayna, 3 adımlı 'Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi'ni onayladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurdu.

Kuleba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2014'te Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak etmesinden bu yana böyle bir hamleye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi'nin kabul edildiğini belirten Kuleba, "Mesajımız açık, yalnızca dünyayı Kırım'ın bize geri dönmesi için yardım etmeye çağırmıyoruz, aynı zamanda Ukrayna (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy liderliğinde kendi sistematik çabalarını da gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Kuleba, Kırım'ın geri kazanılması için 3 adım olduğunu kaydederek, "İlki bugün onaylanan Strateji, ikincisi Sağlamlaştırma: Kırım Platformundaki partnerlerle ortak gayretlerimiz ve üçüncüsü Sinerji: Kırım'da uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması." değerlendirmelerinde bulundu.