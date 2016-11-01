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Sağlık

Ukrayna 29 ton mandalinayı Türkiye'ye geri gönderdi

Mandalinaların sağlığa zararlı organizma içerdiği öne sürüldü

01 Kasım 2016 11:57

Ukrayna Türkiye'den ithal edilen 29 ton mandalinanın sağlığa zararlı organizma içerdiği gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketicileri Koruma Servisi Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'den Odessa Limanı'na getirilen 29 ton mandalinanın kontrol edildiği, meyvelerde Akdeniz sineğine rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Odessa Limanı'nda, Türkiye'den getirilen 29 ton mandalinada yapılan kontrolde, Ukrayna'da bulunmayan Akdeniz sineği tespit edildi. Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketicileri Koruma Servisi, benzer durumların tekrarlanmaması için, geri gönderilen yükün Ukrayna'nın bitki sağlığı taleplerini karşılamadığı konusunda Türkiye'ye nota verdi" denildi.
 

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