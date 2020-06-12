Ukranya Devlet Başkanı'nın eşinin Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin eşi Olena, yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Olena, eşi ve iki çocuğunun test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.

Facebook üzerinden paylaşımda bulunan Olena, "Bugün Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Böyle bir haber beklemiyorduk, çünkü ailem ve ben bütün kurallara uymaya devam ediyoruz. Maske ve eldiven takıyor, insanlarla minimum derecede temas kuruyoruz" yazdı.

Olena hastanede kalmayacağını ancak kendini izole edeceğini ifade etti.

Ukrayna'da 29 bin 753 Koronavirüs vakası tespit edildi ve 870 kişi hayatını kaybetti.