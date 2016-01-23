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Dünya

Ukranya Devlet Başkanı Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri alacağını söyledi

"Bu benim görevim. Ukrayna’nın her santimetresi için mücadele edeceğim"

23 Ocak 2016 23:41

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bağımsızlık yanlılarının kontrolünde bulunan Donetsk'in ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın bu sene içerisinde tekrar Ukrayna’nın egemenliği altına gireceğini savunarak, “Bu benim görevim. Ukrayna’nın her santimetresi için mücadele edeceğim” dedi.

Sputnik'in haberine göre Poroşenko, Ukrayna Şehirler Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü sağlamak, önce Donbass’ı sonra Kırım’ı yeniden egemenliğimiz altına almak için gereken her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Poroşenko, Minsk anlaşmaları çerçevesinde anayasada yapılması planlanan adem-i merkeziyetçilikle ilgili değişikliklerin 2016'nın ilk yarısında Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'da oylanmasını beklediğini de söyledi.

Ukrayna'daki yerel yönetimlerin temsilcileriyle bir araya gelen Poroşenko, adem-i merkeziyetçilikle ilgili değişikliklerin ağır silahların çekilmesi ve ateşkes ile birlikte gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

2016'nın ilk yarısında Minsk anlaşmasında ilerleme beklediğini belirten devlet başkanı, "Umarım, Minsk anlaşmasında sağlanacak ilerlemeyle birlikte adem-i merkeziyetçilikle ilgili düzenleme de parlamentodan geçecek" ifadelerini kullandı.

12 Şubat 2015'te imzalanan Minsk-2 Anlaşması'nın 11. maddesinde adem-i merkeziyetçilikle ilgili olarak şu ifadeler yer almıştı: "Ukrayna'da 2015 sonunda yürürlüğe girecek yeni anayasa ile birlikte adem-i merkeziyetçiliğin öngörüldüğü anayasal reformların yapılması, ayrıca 2015 sonuna kadar Donetsk ve Lugansk'a özel statü tanıyan daimi yasanın kabul edilmesi kararlaştırılmıştır."

2015 yılı içinde Minsk anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Ukrayna'nın 2016'da verdiği sözleri tutmasıyla Ukrayna'nın doğusundaki krizin sona erebileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya Dörtlüsü'nün liderleri, 2015'in sonuna kadar uygulanması ve yürürlükten kalkması planlanan Minsk-2 Anlaşması'nın 2016 yılında da geçerli olmasına karar vermişti.

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