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Ukrayna, ABD ve IŞİD'i geride bırakan Türkiye, Rusya medyasında 'baş düşman' oldu

Ekimde Rusya medyasında Türkiye'den 516 kez 'düşman' olarak bahsedildi

29 Aralık 2015 14:14

Federal televizyon kanalları başta olmak üzere, Rusya medyasında “düşmanlık” söylemiyle anılan haberlerde Türkiye ile ilgili olanlar ilk sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, Ukrayna, ABD ve IŞİD’i bile geride bırakarak medyada kamuoyuna “düşman” olarak yansıtılan bir numaralı ülke haline geldi. 

Turkrus.com'da yer alan habere göre, Rusya medyasında geçtiğimiz ekim ayında Türkiye’den 516 kere düşman olarak bahsedilirken, bu sayı aralık ayında bin 487’ye yükseldi. Ukrayna bu göstergede (859 kere) Türkiye’nin gerisine düştü.

Uçak krizinden önce Türkiye, Rusya medyasında haftada yaklaşık 20 kere “düşman” olarak anılırken, artık bu sayı 150 civarında.

RBC ajansının görüşlerini aldığı Rusya federal kanallarının yetkilleri, "Türkiye’ye karşı olumsuz haber yapılması yönünde herhangi bir talimat almadıklarını" iddia ettiler. Bu durumda "düşmanlık ifadelerinin" talimatla değil, "içtenlikle ve kendiliğinden" dile getirildiği sonucu çıkıyor.

Türkiye’nin Rusya askeri uçağını düşürmesinin ardından Rusya medyasında Türkiye hakkında sık sık “terörizmin sponsoru”, “IŞİD’in müttefiki”, “Rusya için tehdit”, “düşman” gibi yorumlar yer almaya başladı.

Bu haber turkrus.com'dan alınmıştır

 

 

 

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