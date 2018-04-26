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Ekonomi

UKON Başkanlığı'na Ahmet Hacıince oybirliği ile yeniden seçildi

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Türkiye kırmızı et sektörünün çatı kuruluşu Ulusal Et Konseyi’nin (UKON) 4

26 Nisan 2018 11:44

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Türkiye kırmızı et sektörünün çatı kuruluşu Ulusal Et Konseyi’nin (UKON) 4. Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen yeni Yönetim Kurulu, Ahmet Hacıince’yi oybirliğiyle yeniden “UKON Başkanı” seçti. UKON Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Hacıince, yeni dönemde de, “kırmızı ette ithalat bağımlılığının önüne geçmek üzere, yerli üretimin artırılması” için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Hayvancılık Genel Müdürü Durali Koçak ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş’un katılımıyla düzenlenen UKON 4. Olağan Genel Kurulu’nda, UKON Başkan Vekilliği’ne Fazlı Yalçındağ ve Musahip Üyeliğe Mustafa Kemal Çakırca seçildi.
“Yeni dönemde zincirin tüm kesimlerine dönük plan ve projeler geliştireceğiz”
Konuşmasında, UKON’un “üretimden tüketime ve tüketim sonrası tüketici haklarının korunmasına” uzanan zincirde kırmızı et sektörünü temsil ettiğinin altını çizen Ahmet Hacıince, “Bu amaçla sektörü bir zincir olarak değerlendirmektedir. Yeni dönemde zincirin tüm kesimlerine dönük plan ve projeler geliştireceğiz” dedi ve şu konuların altını çizdi:
“Kırmızı etle ilgili tüm detayların paylaşıldığı bir bilgilendirme platformu kuracağız. Bu platform üzerinden kamuoyunun kırmızı etle ilgili doğrulara ulaşmasını kolaylaştıracağız. Sektörel bilgi havuzu özelliği taşıyacak bu platform ile, hem bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olacak hem de gelişmelerin yakından takip edilmesi sağlanacak. Ayrıca meralarımızın politize olmaktan çıkarıp bir milli mesele haline getirilmesini için çaba göstereceğiz. Bununla birlikte Bakanlığımız ile yakın işbirliği içerisinde, ithalat bağımlılığının önüne geçmek üzere, yerli üretimin artırılması, aile hayvancılığının desteklenmesi, buzağı ölümlerinin engellenmesi, kesimhanelerde farklı karkas fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi ve karkas sınıflandırma sisteminin kurulması gibi konularda yoğun olarak faaliyet göstereceğiz.”
“Yemi, hayvanı dolarla alıyor ve Türk lirasıyla satarak et fiyatının düşmesini bekliyoruz”
Kırmızı ette fiyat artışının temel sebebinin hayvan sayısının azlığı olduğunu vurgulayan Hacıince, \"Besicilerimizin maliyetlerinin artmasında temel neden bunların hemen hemen tamamının dövize bağlı olmasıdır. Yemi, hayvanı dolarla alıyor ve Türk lirasıyla satarak para kazanmaya çalışıyoruz. Ayrıca sanayicilerimiz artan karkas maliyetlerini aynı oranda fiyatlarına yansıtamıyorlar. Dolayısıyla onlarda bu durumdan zarar görüyorlar\" dedi.
Hacıince, küçükbaş hayvan varlığının artırılması gerektiğine işaret ederek, \"İyi bir mera ve aile hayvancılığı politikasıyla hayvan sağlığına ilişkin atılan adımların devam etmesi halinde orta vadede sürdürülebilir bir kırmızı et piyasasının oluşumu mümkün olabilir\" diye ekledi. (Fotoğraflı)

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