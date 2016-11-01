UKIP genel başkan adayı Nuttall: İngiltere'de idam cezası referanduma sunulmalı

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nde (UKIP) genel başkanlık yarışının favorisi Paul Nuttall, idam cezasının geri getirilmesinin ve kürtajın yasaklanmasının İngiltere'de referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Paul Nuttall, İngiliz halkının belli bir kesiminin açılacak imza kampanyasına destek vermesi halinde, bu konuları ulusal çapta referanduma taşımak için çalışma sözü verdi.

Sky News televizyonuna konuşan Nuttall, "Çocuk katillerine karşı idam cezası gerektiğine olan inancım konusunda hep samimi oldum. İngiliz halkının çoğunluğu da böyle düşünüyor" dedi.

Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı, sağcı UKIP'in eski genel başkan yardımcısı olan Nuttall, genel başkanlık yarışının önde gelen adaylarından Raheem Kassam'ın Pazartesi günü çekilmesinin ardından seçimin favorisi olarak gösterilmişti.

UKIP İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan AB referandumu kampanyasında, AB'den çıkılması (Brexit) yönünde kampanya yürüten ana güçtü.

Referandumda Brexit sonucunun çıkması sonrası partinin o dönemdeki genel başkanı Nigel Farage görevden ayrılmış, yerine Diane James seçilmişti.

James ise parti içinde kendisine yönelik muhalefet nedeniyle geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

UKIP'in yeni lideri 28 Kasım'da belli olacak.