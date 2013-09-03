UİB’den 1 milyar 361 milyon dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Ağustos ayında 1 milyar 361 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

UİB’in ihracatını açıklayan Koordinatör Başkanı Orhan Gençoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinin uzun vadede ihracatçıları zora sokacağını söyledi.

Bünyesinde otomotiv, tekstil ve tarım gibi önemli sektörleri barındaran Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ağustos ayında gerçekleştirdiği toplam ihracat rakamını açıkladı. UİB, geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre ihracatını yüzde 16.30 oranında artırarak, 1 milyar 361 milyon dolara çıkardı. Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıklayan Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Orhan Gençoğlu, “UİB olarak ağustos ayı itibariyle yılın ilk 8 aylık dönemindeki ihracatımızı 14 milyar 877 milyon 960 bin dolara çıkardık. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 8 aylık dönemde ihracatta yüzde 10.53 artış gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde UİB’den 13 milyar 460 milyon 587 bin dolarlık ihracat yapılmıştı” diye konuştu.

Geriye dönük bir yıllık ihracatlarının da yüzde 5.78 oranında artış kaydettiğini söyleyen Gençoğlu, 21 milyar 842 milyon 679 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği ifade etti.

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Gençoğlu, ekonomi gündemine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

İhracatçılar kurda istikrar görmek istiyor

Son dönemde, uluslararası para piyasalarındaki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin yoğun olarak hissedildiğini, bunun sonucu olarak ABD dolarının TL karşısındaki değerinin arttığını kaydeden Gençoğlu, paritedeki dalgalanmanın ihracat üzerinde de etkili olacağını ifade etti. ABD Merkez Bankası FED’in piyasadaki dolar likiditesini kademeli olarak düşüreceğinin sinyalini vermesiyle yükselişini hızlandıran doların 2 TL seviyesine gelmesini değerlendiren Orhan Gençoğlu, “İhracatçı firmalarımız, döviz kurlarındaki istikrarı çok önemsemektedir. Dolayısıyla döviz kuru mutlak surette dengede olmalı. Yaşanan dalgalanmalar ve hızlı iniş çıkışlar ihracatçıları zora sokuyor. Merkez Bankası’nın daha atak olup dövizdeki oynaklığı azaltması kaçınılmaz bir gerçek. İstikrarlı kur ihracatçılar için büyük önem taşıyor” dedi.

Türk Lirası’nın bu denli hızlı değer kaybetmesinin uzun vadede ihracatçıları zora sokacağını ifade eden Gençoğlu, “Makul kur artışları ihracatımızı destekler, ancak öte yandan ithalata dayalı girdi maliyetlerinin de arttığını göz önünde bulundurmak lazım. Bu da ihracatçıları zor durumda bırakıyor, daha önceden belirlediği fiyatlar yetersiz kalıyor. İhracatçılar bu sebeple kurda istikrar görmek istiyor” diye konuştu.

İhracatta takas dönemi, Türkiye’ye olumlu yansır

İhracatta takas yönteminin ağustostta resmen başladığını söyleyen Orhan Gençoğlu, “İhracat potansiyeli olan ancak bankacılık ve kambiyo rejimleri sıkıntılı olan ülkelerle takas usulü ile ihracat gerçekleştirilmesi, Türk ihracatına artı olarak yansıyacaktır” şeklinde konuştu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin uygulamanın Türkiye’ye olumlu yansıyacağı şeklindeki açıklamasını değerlendiren Gençoğlu, “TİM Başkanımız, takas usulü ihracat ile Türk ihracat hacminin 5- 10 puan artacağını ifade etti. Takas yöntemi ile ithal girdilerimizi çok daha uygun koşullarda alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu da dış ticaret dengelerimize, ithalat ve ihracat arasındaki dengeye bizim açımızdan olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

AB’deki toparlanma ihracatımıza olumlu yansıyacaktır

Avrupa Birliği’nin kısmi bir toparlanma sürecine girdiğini, bu durumun piyasalara olumlu yansıyacağını ifade eden Orhan Gençoğlu, “Avrupa Birliği ülkelerinin resesyonu atlatıyor olması, AB’nin, Türk ihracatı için önemli bir pazar olması sebebiyle önemli bir gelişme” dedi. Türk ihracatçısının, AB’de yaşanan ekonomik daralma sebebiyle alternatif pazar çalışmalarına yöneldiğini ve ihracatı belli bir seviyede tutmayı başardığını ifade eden Gençoğlu, “AB’de birkaç çeyrektir süren negatif büyümenin pozitif yöne dönmeye başlaması ile en güçlü pazarımıza ihracatımız toparlanacak, ihracat rakamlarımız çok daha iyi noktalara gelecektir. Bu gelişmelerle birlikte ihracatımızın yılın son çeyreğinde daha fazla artacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

İhracat şampiyonu OİB, Ağustos’ta da hız kesmedi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.29 artış oranı ile 1 milyar 104 milyon 459 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak 2013 ile 31 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki 8 aylık ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.79 artıran OİB, geçen yıl 11 milyar 35 milyon 172 bin dolar olan ihracatını 12 milyar 336 milyon 682 bin dolara yükseltti. OİB ayrıca geriye dönük bir yıllık ihracatını da 5.94 oranında arttırarak 18 milyar 134 milyon 735 bin dolar rakamına ulaştı.

UTİB’in bir yıllık ihracatı yüzde 10.94 oranında artış gösterdi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.94 artış göstererek 91 milyon 210 bin dolar olarak gerçekleşti. UTİB’in geriye dönük bir yıllık toplam ihracatı da yüzde 10.94 artarak 1 milyar 295 milyon 762 bin dolara ulaştı. UTİB’in yılın ilk 8 aylık dönemindeki ihracatı ise 891 milyon 685 bin dolar olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.65 artış gösterdi.

UHKİB yılın ilk 8 ayındaki ihracatı yüzde 8.09 arttı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) yılın ilk 8 ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.09 oranında bir yükselişle 356 milyon 493 bin dolara ulaştı. UHKİB’in geriye dönük bir yıllık ihracatı yüzde 7.44 oranında yükselişle 521 milyon 582 bin dolar olarak gerçekleşirken, Ağustos ihracatı ise yüzde 8.40’lık gerileme ile 33 milyon 406 bin dolar oldu.

UMSMİB Ağustos ihracatı 13 milyon 239 bin dolar olarak gerçekleşti

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) Ağustos ayı ihracatı 13 milyon 239 bin dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.19 oranında azaldı. UMSMİB, yılın ilk 8 aylık toplam ihracatında da yüzde 3.79 gerileme yaşayarak 112 milyon 646 bin dolara çıkarttı.

UYMSİB Ağustos ihracatı yüzde 66.83 oranında arttı

Ağustos ayında ihracatı yüzde 66.83 oranında artan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 11 milyon 965 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB’in, 2013’ün ilk 8 ayındaki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.77 artarak 75 milyon 245 bin dolar olarak gerçekleştirildi.

UİB Genel Sekreterliği üzerinden ihracat kaydı yapılan ve “diğer” başlığı altında listelenen sektörlerin toplam ihracatı ise Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde3.91’lik azalışla 107 milyon 491 bin dolar olarak gerçekleşti.