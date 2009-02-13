Uğur'un dramı!



18 Şubat 2008’de Konya’da buzlu zeminde oynanan maçta Batista ile çarpışarak sakatlanan ve diz kapağı 3 parçaya ayrılan Uğur Uçar, 2 kez bıçak altına yatmıştı.



18 Şubat 2009’da aradan tam 1 sene geçmiş olacak ve o gün Cim Bom, Bordeaux ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Oysa Uğur hâlâ sakat ve yaşadığı stres nedeniyle zona hastalığına yakalandı. Rehabilitasyon süreci devam eden genç futbolcu, mart ayının ortasında takıma katılmayı hedefliyor.



3 numaraya kavuşacak! Yıllardır en çok istediği, 3 numaralı formayı giymekti Uğur Uçar’ın. Sezon başında bu numara kendisine verildi ve Sarı-Kırmızılı futbolcu, idolü olan Bülent Korkmaz’ın numarasını sırtında taşımak için sabırsızlanıyor.



Futbolu çok özlediğini belirten Uğur, “Bir an önce takıma dönmek ve arkadaşlarımın arasına katılmak istiyorum. Çok zor günler geçirdim, futboldan ayrı kaldığım süre benim için çok sıkıcı ve üzücüydü” dedi.