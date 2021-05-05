Uğuroğlu’ndan Bahçeli’nin yeni Anayasa açıklamasına: Bu bölüm AKP ile MHP'yi ‘Türklük, Atatürk Milliyetçiliği, laiklik’ gibi kavramları üzerinden karşı karşıya getirecek

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hazırlık aşamasını tamamladıklarını duyurduğu 100 maddelik anayasa önerisine ilişkin olarak konuşan AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı’nın açıklamalarından, “MHP'nin teklifine evet ama birlikte yapacağımız çalışma esas olacaktır” sonucunu çıkardığını kaydetti.

Uğuroğlu Bahçeli’nin açıklamasındaki, “Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı” ifadesine dikkati çekerek, Erdoğan'ın daha önce kullandığı "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız…" sözünü hatırlattı. Uğuroğlu, “Bu bölüm göreceksiniz AKP ile MHP'yi ‘Türklük, Atatürk Milliyetçiliği, laiklik’ gibi kavramları üzerinden karşı karşıya getirecek” dedi.

Uğuroğlu, “Bahçeli'nin bu kavramları basın toplantısında açıklaması da Erdoğan'ı ve AKP'yi teslim almayı hedeflediğini gösteriyor” görüşünü ifade etti.

“48 milletvekili olan MHP'nin hazırladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'den habersiz açıklaması bence çok önemli” diyen Uğuroğlu, “Bahçeli, Erdoğan ile uzlaşmadan neden böyle bir adım attı?” sorusunu yöneltti.

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TIKLAYIN - Bahçeli, MHP'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisini duyurdu: Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım buluşturulmuştur