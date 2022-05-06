Uğuroğlu: İstanbul'da "Geçici koruma" ve "Düzenli göçmenler" kapsamında ikamet eden yabancılar tam 65 ilimizin nüfusundan fazla

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul'da "Geçici koruma" ve "Düzenli göçmenler" kapsamında ikamet eden yabancı sayısının 65 ilin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

İstanbul Valiliği’nce yapılan "Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. Bu yabancıların; a) 542.045'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, b) 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır” açıklamasını hatırlatan Uğuroğlu, “geçici koruma altındaki 542 bin Suriyeli” rakamını, bazı illerin nüfusu ile karşılaştırdı:

Şırnak: 546.589 Çorum: 526.282 Ağrı: 524.644 Giresun: 450.154 Isparta: 445.678 Aksaray: 429.069 Yozgat: 418.500 Edirne: 412.115 Muş: 405.228 Düzce: 400.976 Kastamonu: 375.592 Uşak: 373.183 Kırklareli: 366.363 Niğde: 363.725 Bitlis: 352.277 Rize: 345.662 Amasya: 335.331 Siirt: 331.980 Bolu: 320.014 Nevşehir: 308.003 Yalova: 291.001 Bingöl: 283.112 Kars: 281.077 Hakkâri: 278.218 Kırıkkale: 275.968 Burdur: 273.716 Karaman: 258.838 Karabük: 249.287 Kırşehir: 242.944 Erzincan: 237.351 Bilecik: 228.334 Sinop: 218.408 Iğdır: 203.159 Bartın: 201.711 Çankırı: 196.515 Artvin: 169.543 Gümüşhane: 150.119 Kilis: 145.826 Ardahan: 94.932 Bayburt: 85.042 Tunceli: 83.645

Uğuroğlu, “Şimdi İstanbul'daki resmi rakamlara göre durumun vahametini anladınız mı? Geçici koruma kapsamında bulunan 542 bin Suriyelilerin 41 ilimizin nüfusundan daha fazla sayıda olması normal mi, anormal mi?” diye sordu.

İstanbul Valiliğinin “"763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenler…" açıklamasını da hatırlatan Uğuroğlu, nüfusu 542 bin ile 763 bin arasında olan illeri de şöyle sıraladı:

Ordu: 760.872 Erzurum: 756.893 Afyonkarahisar: 744.179 Sivas: 636.121 Adıyaman: 632.148 Batman: 626.319 Tokat: 602.567 Zonguldak: 589.684 Elazığ:588.088 Kütahya: 578.640 Çanakkale: 557.276 Osmaniye: 553.012

“41 ilimizin nüfusu ‘Geçici koruma’ kapsamında olan 542 bin sayısının altında, 12 ilimizin nüfusu ‘Düzenli göçmenler’ kapsamında olan 542 bin üstü ve 763 binin altındadır. Peki, sadece İstanbul'umuzda resmi rakamlara göre ikamet eden 1 milyon 305 bin 307 yabancı sayısı illerimize göre ne ifade ediyor” diyen Uğuroğlu devamında da şu rakamları aktardı:

Balıkesir: 1.250.610 Kahramanmaraş: 1.171.298 Van: 1.141.015 Aydın: 1.134.031 Tekirdağ: 1.113.400 Sakarya: 1.060.876 Denizli: 1.051.056 Muğla: 1.021.141 Eskişehir: 898.369 Mardin: 862.757 Trabzon: 816.684 Malatya: 808.692

Uğuroğlu, “İstanbul Valiliğinin resmi rakamlarına göre; İstanbul'da ‘Geçici koruma’ ve ‘Düzenli göçmenler’ kapsamında ikamet eden yabancılar tam 65 ilimizin nüfusundan fazla sayıda” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.