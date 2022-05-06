Uğuroğlu: İstanbul'da "Geçici koruma" ve "Düzenli göçmenler" kapsamında ikamet eden yabancılar tam 65 ilimizin nüfusundan fazla

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul'da "Geçici koruma" ve "Düzenli göçmenler" kapsamında ikamet eden yabancı sayısının 65 ilin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.
İstanbul Valiliği’nce yapılan "Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. Bu yabancıların; a) 542.045'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, b) 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır” açıklamasını hatırlatan Uğuroğlu, “geçici koruma altındaki 542 bin Suriyeli” rakamını, bazı illerin nüfusu ile karşılaştırdı:
- Şırnak: 546.589
- Çorum: 526.282
- Ağrı: 524.644
- Giresun: 450.154
- Isparta: 445.678
- Aksaray: 429.069
- Yozgat: 418.500
- Edirne: 412.115
- Muş: 405.228
- Düzce: 400.976
- Kastamonu: 375.592
- Uşak: 373.183
- Kırklareli: 366.363
- Niğde: 363.725
- Bitlis: 352.277
- Rize: 345.662
- Amasya: 335.331
- Siirt: 331.980
- Bolu: 320.014
- Nevşehir: 308.003
- Yalova: 291.001
- Bingöl: 283.112
- Kars: 281.077
- Hakkâri: 278.218
- Kırıkkale: 275.968
- Burdur: 273.716
- Karaman: 258.838
- Karabük: 249.287
- Kırşehir: 242.944
- Erzincan: 237.351
- Bilecik: 228.334
- Sinop: 218.408
- Iğdır: 203.159
- Bartın: 201.711
- Çankırı: 196.515
- Artvin: 169.543
- Gümüşhane: 150.119
- Kilis: 145.826
- Ardahan: 94.932
- Bayburt: 85.042
- Tunceli: 83.645
Uğuroğlu, “Şimdi İstanbul'daki resmi rakamlara göre durumun vahametini anladınız mı? Geçici koruma kapsamında bulunan 542 bin Suriyelilerin 41 ilimizin nüfusundan daha fazla sayıda olması normal mi, anormal mi?” diye sordu.
İstanbul Valiliğinin “"763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenler…" açıklamasını da hatırlatan Uğuroğlu, nüfusu 542 bin ile 763 bin arasında olan illeri de şöyle sıraladı:
- Ordu: 760.872
- Erzurum: 756.893
- Afyonkarahisar: 744.179
- Sivas: 636.121
- Adıyaman: 632.148
- Batman: 626.319
- Tokat: 602.567
- Zonguldak: 589.684
- Elazığ:588.088
- Kütahya: 578.640
- Çanakkale: 557.276
- Osmaniye: 553.012
“41 ilimizin nüfusu ‘Geçici koruma’ kapsamında olan 542 bin sayısının altında, 12 ilimizin nüfusu ‘Düzenli göçmenler’ kapsamında olan 542 bin üstü ve 763 binin altındadır. Peki, sadece İstanbul'umuzda resmi rakamlara göre ikamet eden 1 milyon 305 bin 307 yabancı sayısı illerimize göre ne ifade ediyor” diyen Uğuroğlu devamında da şu rakamları aktardı:
- Balıkesir: 1.250.610
- Kahramanmaraş: 1.171.298
- Van: 1.141.015
- Aydın: 1.134.031
- Tekirdağ: 1.113.400
- Sakarya: 1.060.876
- Denizli: 1.051.056
- Muğla: 1.021.141
- Eskişehir: 898.369
- Mardin: 862.757
- Trabzon: 816.684
- Malatya: 808.692
Uğuroğlu, “İstanbul Valiliğinin resmi rakamlarına göre; İstanbul'da ‘Geçici koruma’ ve ‘Düzenli göçmenler’ kapsamında ikamet eden yabancılar tam 65 ilimizin nüfusundan fazla sayıda” diye yazdı.
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