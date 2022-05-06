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Uğuroğlu: İstanbul'da "Geçici koruma" ve "Düzenli göçmenler" kapsamında ikamet eden yabancılar tam 65 ilimizin nüfusundan fazla

06 Mayıs 2022 11:20

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul'da "Geçici koruma" ve "Düzenli göçmenler" kapsamında ikamet eden yabancı sayısının 65 ilin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

İstanbul Valiliği’nce yapılan "Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. Bu yabancıların; a) 542.045'i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, b) 763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır” açıklamasını hatırlatan Uğuroğlu, “geçici koruma altındaki 542 bin Suriyeli” rakamını, bazı illerin nüfusu ile karşılaştırdı:

  1. Şırnak: 546.589
  2. Çorum: 526.282
  3. Ağrı: 524.644
  4. Giresun: 450.154
  5. Isparta: 445.678
  6. Aksaray: 429.069
  7. Yozgat: 418.500
  8. Edirne: 412.115
  9. Muş: 405.228
  10. Düzce: 400.976
  11. Kastamonu: 375.592
  12. Uşak: 373.183
  13. Kırklareli: 366.363
  14. Niğde: 363.725
  15. Bitlis: 352.277
  16. Rize: 345.662
  17. Amasya: 335.331
  18. Siirt: 331.980
  19. Bolu: 320.014
  20. Nevşehir: 308.003
  21. Yalova: 291.001
  22. Bingöl: 283.112
  23. Kars: 281.077
  24. Hakkâri: 278.218
  25. Kırıkkale: 275.968
  26. Burdur: 273.716
  27. Karaman: 258.838
  28. Karabük: 249.287
  29. Kırşehir: 242.944
  30. Erzincan: 237.351
  31. Bilecik: 228.334
  32. Sinop: 218.408
  33. Iğdır: 203.159
  34. Bartın: 201.711
  35. Çankırı: 196.515
  36. Artvin: 169.543
  37. Gümüşhane: 150.119
  38. Kilis: 145.826
  39. Ardahan: 94.932
  40. Bayburt: 85.042
  41. Tunceli: 83.645

Uğuroğlu, “Şimdi İstanbul'daki resmi rakamlara göre durumun vahametini anladınız mı? Geçici koruma kapsamında bulunan 542 bin Suriyelilerin 41 ilimizin nüfusundan daha fazla sayıda olması normal mi, anormal mi?” diye sordu.

İstanbul Valiliğinin “"763.262'si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenler…" açıklamasını da hatırlatan Uğuroğlu, nüfusu 542 bin ile 763 bin arasında olan illeri de şöyle sıraladı:

  1. Ordu: 760.872
  2. Erzurum: 756.893
  3. Afyonkarahisar: 744.179
  4. Sivas: 636.121
  5. Adıyaman: 632.148
  6. Batman: 626.319
  7. Tokat: 602.567
  8. Zonguldak: 589.684
  9. Elazığ:588.088
  10. Kütahya: 578.640
  11. Çanakkale: 557.276
  12. Osmaniye: 553.012

“41 ilimizin nüfusu ‘Geçici koruma’ kapsamında olan 542 bin sayısının altında, 12 ilimizin nüfusu ‘Düzenli göçmenler’ kapsamında olan 542 bin üstü ve 763 binin altındadır. Peki, sadece İstanbul'umuzda resmi rakamlara göre ikamet eden 1 milyon 305 bin 307 yabancı sayısı illerimize göre ne ifade ediyor” diyen Uğuroğlu devamında da şu rakamları aktardı:

  1. Balıkesir: 1.250.610
  2. Kahramanmaraş: 1.171.298
  3. Van: 1.141.015
  4. Aydın: 1.134.031
  5. Tekirdağ: 1.113.400
  6. Sakarya: 1.060.876
  7. Denizli: 1.051.056
  8. Muğla: 1.021.141
  9. Eskişehir: 898.369
  10. Mardin:  862.757
  11. Trabzon: 816.684
  12. Malatya: 808.692

Uğuroğlu, “İstanbul Valiliğinin resmi rakamlarına göre; İstanbul'da ‘Geçici koruma’ ve ‘Düzenli göçmenler’ kapsamında ikamet eden yabancılar tam 65 ilimizin nüfusundan fazla sayıda” diye yazdı.

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Orhan UğuroğluGeçici korumaDüzenli göçmenler
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